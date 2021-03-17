Байден назвал Путина убийцей

Президент США Джозеф Байден считает президента России Владимира Путина убийцей.

Как передает «Медуза», американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала «ABC» о том, считает ли он Путина «убийцей».

«Ммм, хмм, да», — ответил Байден на вопрос Джорджа Стефанополуса.

Он также рассказал о том, что сказал Владимиру Путину во время их недавнего телефонного разговора. Джо Байден предупредил российского президента, что в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы, тому следует готовится к последствиям.

Напомним, что офисом директора Национальной разведки США обнародован отчет, в котором ключевым элементом стратегии Москвы во время президентских выборов в Америке было использование доверенных лиц для распространения лживой или необоснованной информации о Джо Байдене. А одним из инструментов Путина назывался украинский нардеп Андрей Деркач.

Фото с сайта Кремля.

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