Два питбуля растерзали трехлетнего мальчика и покалечили мать, которая пыталась защитить сына

В американском городе Картерет (штат Нью-Джерси) произошла трагедия. Жена и трое детей Танвира Ахмеда (пакистанца по происхождению, чья семья переехала в этот город из Нью-Йорка три месяца назад), играли во дворе своего дома, когда на них неожиданно набросились две соседские собаки. Пока неясно — то ли они перепрыгнули через забор, то ли пробрались в имевшуюся в нем дыру.

Как сообщает NBC, женщина успела сказать двух старшим мальчикам, чтобы они бежали домой. Но трехлетний Азиз Ахмед замешкался, не понимая, что происходит, и питбули набросились на него. Мать кинулась к сыну, прикрывая его собственным телом. Собаки нещадно рвали зубами обоих.

Старшие дети беспомощно наблюдали эту страшную картину через окно, дожидаясь полиции, которую вызвал десятилетний брат Азиза. Отец семейства в это время был на работе.

Оба пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Азиз от полученных травм умер в больнице. У его матери, которая все еще борется за свою жизнь, навсегда останутся шрамы. Родственники говорят, что ее мучают кошмары. Она просыпается в больнице по ночам с криком: «Я не смогла спасти своего малыша!».

Обеих собак усыпили. Родные Ахмедов говорят, что те дважды жаловались соседу на его агрессивных собак и боялись выпускать детей на улицу. Но тот лишь высмеивал их.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии мужчина скончался после нападения семи питбулей, которые буквально сорвали с него лицо.

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