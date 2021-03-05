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Мир

Мужчина скончался после нападения семи питбулей, которые буквально сорвали с него лицо

9:33 5 марта 2021
Питбуль с окровавленной мордой

В деревенской местности на юге Бразилии произошел жуткий случай. Как пишет издание The Sun, на 46-летнего местного жителя Аглакира де Маседо Перейру, который вышел на свою обычную утреннюю прогулку, напали семеро питбулей. Собаки сбежали с одной из ферм, сумев пролезть под воротами.

Агрессивные псы жестоко покалечили человека, сорвав с него всю кожу на лице — так, что полностью обнажились кости черепа. Животных сумели отогнать храбрые прохожие. Они же вызвали «скорую помощь». Аглакира госпитализировали, однако от полученных травм он вскоре скончался.

Семья покойного обвинила в произошедшим владельца питбулей. Дело расследует полиция.

Фото noamazonaseassim/Unomidias

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