В Британии возмущены разгоном полицейскими акции, которую посетила Кейт Миддлтон

Похищение и убийство 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард, в котором подозревается сотрудник полиции, вызвало настоящую бурю в Великобритании. Последовала эмоциональная реакция в соцсетях, СМИ и парламенте страны, где призывали положить конец насилию против женщин, имеющих право безопасно ходить по улицам.

В Лондоне провели акции памяти Сары под названием «Вернуть себе эти улицы». Люди возлагали цветы и ставили свечи в районе Клэпхэм, где в последний раз видели Эверард живой, а также еще в нескольких местах.

Акцию в Клэпхэме приватно посетила герцогиня Кембриджская. Кейт Миддлтон, которая была без защитной маски, принесла с собой нарциссы и постояла некоторое время перед импровизированным мемориалом. Большинство прохожих ее даже не узнали, но Кейт удалось заснять на видео.

Как сообщил источник во дворце, герцогиня помнит то время, когда ей самой иногда приходилось идти в одиночестве по ночным лондонским улицам — еще до ее помолвки с принцем Уильямом, после которой она получила круглосуточную охрану.

Однако полиция объявила эти акции незаконными, учитывая локдаун в связи с пандемией коронавируса. И вечером в тот же день после визита Кейт стражи порядка применили силу в отношении их участников.

Разгон демонстраций вызвал возмущение по всей стране. «Валить на землю женщин, которые пришли протестовать против насилия в отношении них. Позор полицейским!», — писали в соцсетях.

Возмущение по поводу действий полиции выразил мэр Лондона Садик Хан, требуя объяснений от руководства. Он считает действия полицейских неприемлемыми и необоснованными.

В полиции заявили, что это было сделано для «обеспечения безопасности» горожан.

Министр внутренних дел страны Прити Пател призвала провести независимое расследование произошедшего.

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