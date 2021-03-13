38-летняя украинка обвиняется в соучастии в похищении и убийстве молодой британки

Великобритания шокирована убийством 33-летней Сары Эверард. В этом громком деле неожиданно появился украинский след. О нем уже неделю пишут все британские СМИ.

Сара пропала без вести вечером 3 марта. Молодая женщина возвращалась домой от своего друга. Последний раз ее видели в лондонском районе Клэпхэм. Мисс Эверард попала в объективы камер наружного наблюдения. На видео видно, что Сара с кем-то разговаривает по мобильному телефону.

Полиция выяснила, что это была беседа с ее 33-летним другом Джошем Лоутом. Они договаривались о том, как проведут следующий день. Разговор длился примерно 15 минут, после чего связь пропала. Либо у смартфона Сары разрядилась батарея, либо его кто-то отключил.

У себя дома в Брикстоне (район в южной части Лондона) мисс Эверард не появилась.

Поиски пропавшей женщины начались 4 марта. Сара не выходили на связь ни с Джошем, ни с родителями. Пытались о нее дозвониться также брат и сестра. Эверард пытались найти ее коллеги. Она работала маркетологом.

В среду, 10 марта, в лесу под Ашфордом в графстве Кент полиция нашла труп. Это было тело женщины. Спустя два дня экспертиза подтвердила, что это Сара Эверард. Смерть была насильственной.

Место, где было найдено тело Сары

В четверг, 11 марта, был задержан подозреваемый. Им оказался 48-летний сотрудник лондонской полиции Уэйн Казинс. В ходе задержания он получил травму головы. Пока не понятно, как это произошло. Казинса доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В пятницу вечером ему было предъявлено официальное обвинение в похищении и убийстве Сары Эверард. В тот же день его обнаружили в камере с разбитой головой. Полиция утверждает, что Казинс был один и в камеру к нему никто не заходил. Ему снова оказали медицинскую помощь. Усилены меры охраны обвиняемого. В субботу, 13 марта, он должен предстать перед магистратским судом Вестминстера, который определит меру пресечения.

Дом (справа на фото), где живут Уэйн Казинс и Елена

Вместе с Казинсом была задержана женщина. Полиция не называет ее имя. Ее подозревают в соучастии. Однако британская газета The Sun выяснила, что речь идет о жене Уэйна Елене. Ей 38 лет. Она приехала в Британию из Украины. Ее родственники, во всяком случае мать, по-прежнему живут в нашей стране, предположительно, в Кропивницком.

Уэйн Казинс и его жена Елена

Елена работает лаборантом. Ее допросили и освободили под залог, сумма которого не разглашается. Примерно через месяц она обязана явиться в полицию и в суд, если до того момента в расследовании преступления не появятся новые факты.

Согласно предварительной версии Казинс не был знаком с Эверард. Он случайно увидел ее вечером 3 марта на улице и действовал спонтанно. Труп Сары нашли в лесу примерно в 45 километрах от дома, где проживают Уэйн и Елена. Рядом с лесом находится гараж Казинса.

Следователи полагают, что он похитил мисс Эверард и повез ее в свой гараж. Согласно другой версии Казинс хотел спрятать жертву в одном из заброшенных военных тоннелей, которые образуют целую подземную сеть в тех краях.

В лесу неподалеку от дома Казинса расположена сеть заброшенных тоннелей

В специальном заявлении управление полиция Лондона сообщило некоторые подробности о службе Уэйна Казинса. Бывший военный был принят на работу в сентябре 2018 года. 1 февраля 2020 года он перешел в ведение Командования парламентской и дипломатической охраны. Это элитное подразделение охраняет дипломатические объекты в британской столице. Преимущественно это посольства и консульства иностранных государств. Если обычные патрульные в Британии огнестрельное оружие не носят (используют шокеры), то полицейские из подразделения, в котором служил Казинс, используют табельное оружие.

Уэйн Казинс служил в элитном подразделении лондонской полиции

Известно также, что 3 марта офицер Казинс был свободен от дежурства. Иными словами, преступление он совершил в свободное от выполнения служебных обязанностей время.

Тем не менее, за ходом расследования следит Независимое управление по вопросам деятельности полиции (IOPC), поскольку оно касается полицейского. В настоящее время IOPC рассматривает необходимость принятия дополнительных мер в отношении действий полиции после исчезновения Сары Эверард. Лондонская полиция также расследует потенциальное злоупотребление служебными полномочиями при похищении и убийстве, заявил представитель управления. Не исключено, что Казинс был в полицейской форме, когда совершал похищение.

Британская пресса раскопала еще один факт, который, возможно, проливает свет на действия обвиняемого. 28 февраля посетительница одного из McDonalds в Лондоне пожаловалась на мужчину, обвинив его сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Он попытался показать ей свой половой орган. По данным СМИ, это был Уэйн Казинс. Однако в полиции это пока не подтверждают. Источники в Скотленд-Ярде утверждают, что, если бы подобная жалоба касалась офицера полиции, он был бы немедленно отстранен от службы до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщил представитель Скотленд-Ярда, помощник комиссара полиции Ник Эфгрейв, «сотрудники полиции находятся в постоянном контакте с семьей Сары Эверард». Ее родственникам оказывается поддержка, в том числе со стороны профессиональных психологов.

Люди, знавшие Сару, отзываются о ней исключительно положительно. Она была доброй, вежливой, воспитанной женщиной. Не употребляла алкоголь и наркотики. Занималась благотворительностью.

Сара Эверард была чудесным человеком. Никто не сказал об этой женщине ни единого плохого слова

Вечером 13 марта активисты планировали провести в парке Клэпхэм-Коммон, где Сару Эверард видели в последний раз, акцию «Верните наши улицы», посвященную безопасности женщин в Лондоне. Такие же акции были запланированы в ряде других крупных городов Великобритании. Уличная преступность в стране является острейшей проблемой. Чаще всего жертвами становятся женщины.

Власти Лондона отказались дать разрешение на проведение акции. Мэр британской столицы Садик Хан подчеркнул, что потрясен убийством Сары Эверард и полностью разделяет возмущение и беспокойство сограждан, однако проведение массовых мероприятий нарушает правила социального дистанцирования, действующие во время пандемии. И он не может сделать исключение.

Активисты заявили, что власти заставляют тысячи женщин молчать, запрещая траурную акцию. Они обратились в Высокий суд Лондона, чтобы добиться проведения этого мероприятия, однако вечером 12 марта суд отказался принять иск.

В дело вмешался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал соотечественников соблюдать действующие правила и подчеркнул, что принимает их чувства близко к сердцу.

Глава лондонской полиции Крессида Дик выступила с официальным обращением к лондонцам. «Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах — самый страшный кошмар для любой семьи. -Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших улицах происходят крайне редко. В то же время я понимаю, что, несмотря на это, женщины, и не только они — особенно в районе, где исчезла Сара — будут переживать и испытывать страх. Арест лондонского полицейского по подозрению в убийстве вызвал волну шока и гнева и в самой полиции. Когда я говорю, что мы глубоко потрясены этой ужасной новостью, я говорю от имени своих коллег-полицейских. Наша работа — патрулировать улицы и защищать людей. Этим мы и продолжаем заниматься», — заявила Крессида Дик.

В результате активисты приняли решение отказаться от проведения траурной акции.

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