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Мир

Невеста вышла замуж и спустя несколько часов умерла

21:14 7 марта 2021
невеста

В Индии, где жених и невеста погибли во время фотосета за несколько дней до свадьбы, произошла еще одна трагедия. В городе Адьяр невеста внезапно скончалась спустя несколько часов после того, как вышла замуж.

Как сообщает The Times of India, 23-летняя Лайла Афия вышла замуж в воскресенье. Свадебная церемония была шикарной. Молодоженов поздравили несколько сотен гостей.

После официальной части близкие родственники и друзья направились домой к Афии, чтобы повеселиться. Невеста наслаждалась праздником, но около трех часов ночи она неожиданно пожаловалась на боль в груди и потеряла сознание.

Отец отвез девушку в больницу, однако медики лишь констатировали ее смерть. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о других трагических случаях во время свадеб. Так, в Бангладеш невеста погибла, направлялась на траулере к дому жениха. Судно столкнулось с препятствием посреди реки и затонуло.

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