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На небе не хотели принимать: в Петербурге мужчина с COVID-19 пережил десять смертей за ночь

15:33 13 марта 2021
больница

В российском Санкт-Петербурге врачи вернули к жизни пациента, у которого за одну ночь больше десяти раз останавливалось сердце. Об этом пишет topspb.tv.

По информации ресурса, в городскую больницу Святого Георгия 30-летний мужчина поступил в тяжелейшем состоянии. Через несколько минут он умер. Бригада реаниматологов вернула его к жизни, а затем в течение нескольких часов это повторялось несколько раз.

Пациента зовут Антон Димов. В больницу он попал после того, как помылся под горячим душем и не смог нормально дышать. Мужчина решил полежать, надеясь что ему станет лучше. В «скорую» он позвонил, когда уже начали синеть губы.

В больнице дежурные врачи принимали Антона в крайне тяжелом состоянии — с выраженной отдышкой, требующей интенсивной терапии. Состояние его прогрессивно ухудшалось, несмотря на терапию. И в какой-то момент наступила остановка сердца.

Как позже выяснилось: после заражения коронавирусом, у пациента обострилась врожденная тромбофилия. По мере того, как сосуды забивались свернувшейся кровью, у мужчины отказывали внутренние органы. Его подключили к аппарату ИВЛ, искусственно поддерживали работу печени и почек. После того как состояние стабилизировалось, Антона ввели в медицинскую кому. Очнулся мужчина только на третий день.

Ему сказали, что реанимация длилась 12 часов, и за это время он пережил больше десяти клинических смертей.

Самая долгая из всех клинических смертей в ту ночь продлилась 25 минут. У медиков больницы Святого Георгия такое случилось в первый раз.

Чтобы окончательно поставить тяжелого пациента на ноги, потребовалось больше месяца. Сейчас Антон Димов восстанавливается дома. У него еще остались одышка и кашель.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II перенес операцию на сердце. Принц Филипп был госпитализирован 16 февраля. В настоящее время герцог Эдинбургский чувствует себя нормально. В больнице он останется еще на неопределенный период времени.

Фото topspb.tv/

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