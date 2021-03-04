Муж королевы Елизаветы II принц Филипп перенес операцию на сердце
На фоне скандала, разгоревшегося после того, как Меган Маркл обвинили в буллинге дворцового персонала, Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II перенес успешную операцию на сердце. 99-летний принц Филипп был госпитализирован 16 февраля.
1 марта его перевели из больницы имени короля Эдуарда VII в другую лондонскую больницу — имени Святого Варфоломея, которая специализируется на кардиологии.
В настоящее время герцог Эдинбургский чувствует себя нормально. Он останется в больнице еще на неопределенный период времени, поправляя свое здоровье.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл обвинила королевскую семью в «увековечивании лжи» о них с принцем Гарри — новый анонс интервью.
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