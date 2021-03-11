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Мир

Уже четыре страны Европы срочно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca: что произошло

16:48 11 марта 2021
Вакцина

В Дании и Норвегии временно остановили вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Причиной стала информация об образовании тромбов после прививок. Об этом сообщает УНН.

«Вакцинация препаратом против COVID-19 от AstraZeneca приостановлена до дальнейшего уведомления. Это произошло после сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, вакцинированных им», — информирует Управление здравоохранения Дании. Говорится также об одном летальном исходе.

«Сейчас нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами», — утверждается в пресс-релизе ведомства, но Европейское агентство по лекарственным средствам уже исследует препарат AstraZeneca.

Прививки вакциной в Дании приостановлены на 14 дней. Аналогичное решение приняла и Норвегия.

«Это предупреждающая мера», — заявил представитель Норвежского института общественного здравоохранения Гейр Бухольм.

Об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca заявили также Исландия и Италия.

Напомним, в Азербайджане решили сделать прививки, смешав вакцины «Спутник V» и AstraZeneca.

Фото: pixabay.com

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