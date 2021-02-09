Два в одном: над азербайджанцами поэкспериментируют, смешав вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

В Азербайджане разрешили провести клинические испытания комбинированной вакцины. Новый препарат будет создан на базе российского препарата «Спутник V» и британской разработки AstraZeneca. Обе вакцины относятся к одному аденовирусному типу, а потому гипотетически могут комбинироваться. Об этом сообщает Trend.az.

Начать испытания планируется уже в текущем месяце. Рассчитано исследование на шесть месяцев. Добровольцев наберут в нескольких странах, по сотне человек в каждой. Пока точный перечень стран для испытания не утвержден, но в январе российские фармпроизводители предлагали включить в этот перечень Украину.

Британская вакцина AstraZeneca была разработана Vaccitech в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Создатели британского препарата отчитывались о 70% его эффективности, после чего получили предложение от россиян об испытании комбинированной вакцины. В Европе AstraZeneca недавно оказалась в центре скандала, но пообещала урегулировать недоразумение, увеличив поставки в ЕС.

Что касается российской вакцины, то ее критикуют за отсутствие подтверждения эффективности. В Украине назвали российский «Спутник V» «гибридным оружием». Президент Зеленский пообещал, что Украина закупать «Спутник V» не будет.

Фото pixabay.com

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