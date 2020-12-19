Свадьба закончилась похоронами: невеста утонула, не успев доплыть до жениха

В Бангладеш семь человек, включая невесту, погибли во время свадьбы. Процессия направлялась на траулере к дому жениха недалеко от острова Хатия. Однако судно столкнулось с препятствием посреди реки Мегхна и затонуло, пишет UNB.

«Некоторые пассажиры могли доплыть до берега, а несколько других пропали без вести», — сказал инспектор местной полиции Канчан Канти Дас.

Полицейским удалось обнаружить семь тел. Однако пока остается неизвестным, скольким пассажирам удалось доплыть до берега. Среди погибших двое детей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Индии в штате Карнатака жених и невеста решили за несколько дней до свадьбы провести красивую предсвадебную фотосъемку в заброшенном городе на берегу реки Кавери. К сожалению, задумка обернулась трагедией: жених и невеста погибли во время фотосета.

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