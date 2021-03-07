Девушка-загадка в сопровождении охраны: предполагаемая дочь Путина выступила с диджей-сетом в Москве

Instagram-блогер Луиза Розова, которую в СМИ называют третьей дочерью Владимира Путина, вечером 6 марта выступила с диджейским сетом в московском баре «Ровесник». Видео из клуба опубликовали в Telegram «Открытые медиа».

Выступление анонсировалось баром в Instagram довольно пафосно.

«Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждём всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками», - было сказано в анонсе.

Анонс и свободный вход на мероприятие сделали свое дело — по свидетельству очевидцев, клуб был заполнен полностью, а очередь перед ним в Малом Гнездниковском переулке растянулась на сотни метров.

Тем не менее пообщаться с Розовой ни зрителям, ни журналистам не удалось — охранники девушки оттеснили всех, а сам клуб оказался оцеплен сотрудниками Центра «Э», сообщает Медуза.

Еще одним показательным моментом стало авто, на котором девушка прибыла в клуб — оно было с правительственным номером (при этом сама Розова в соцсети позднее поблагодарила за «такси комфорт+ до бара и обратно» сервис «Яндекс Go»).

Напомним, накануне девушка отпраздновала день рождения — 18 лет.



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