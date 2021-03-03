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Мир

Предполагаемая дочь Путина похвасталась тортом на день рождения

13:33 3 марта 2021
кривоногих

Instagram-блогеру Луизе Розовой (под этим псевдонимом, как полагают, скрывается внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих) исполнилось 18 лет. Праздник Лиза-Луиза отмечала с друзьями и опубликовала видео в Instagram.

На торжество был заказан многослойный торт с белым кремом и украшенный сердечками.

В последних интервью Елизавета рассказывала журналистам, что после выпуска из школы увлеклась фотографией, присутствует и снимает на модных показах. Сейчас «Луиза Розова» поступила в университет на менеджера культуры.

Расследование журналистов издания «Проект» о «хозяйке России» Светлане Кривоногих и ее дочке Елизавете вышло в ноябре 2020 года. Авторы расследования называли Лизу внебрачной дочкой Владимира Путина и даже находили внешнее сходство. Для Instagram Лиза фотографируется так, чтобы не было видно лица.

Фото luizaroz_/instagram

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