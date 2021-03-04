Девушка Илона Маска за 20 минут заработала шесть миллионов долларов, продавая «несуществующие» произведения искусства

Канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше), возлюбленная миллиардера Илона Маска и мать его шестого ребенка, заработала почти шесть миллионов долларов за 20 минут, продавая произведения искусства, которые, как пишет издание Daily Star, фактически не существуют. Их невозможно повесить на стену или хотя бы даже прикоснуться к ним. Товар существует исключительно онлайн. 32-летняя Граймс выставила на продажу цифровые рисунки и видео в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Dropping NFTs tomorrow at 2pm EST. enter the void pic.twitter.com/l9fNFUCheX — (@Grimezsz) February 28, 2021

Певица создала их в сотрудничестве со своим братом, цифровым художником Маком Бушером. Некоторые токены сопровождаются специально записанными музыкальными треками «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia».

Самой дорогой из проданных работ в модном нынче стиле криптоискусства стало видео с летающими херувимами, в котором звучит оригинальная песня Граймс «Anhedonia». Победитель аукциона заплатил за него почти 389 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск и Граймс поделились снимками с маленьким сыном.

Читайте также: Мать Илона Маска показала уникальный документ о сверхспособностях сына.



176

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter