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Мир

Папа на удаленке: Илон Маск поделился милым фото с маленьким сыном

13:19 8 февраля 2021
Илон Маск

Миллиардер Илон Маск поделился в соцсетях новым фото со своим младшим сыном X Æ A-XII, которого дома называют сокращенным именем Экс. На снимке 49-летний Илон держит девятимесячного Экса на руках, разговаривая по телефону. А малыш тянет папу за ворот футболки, отвлекая от делового разговора и привлекая внимание к себе.

Почти одновременно фото с Эксом в Instagram опубликовала и его мать – канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше). «Расскажи мне о водах твоего родного мира», — загадочно подписала фото эпатажная Граймс, которая недавно заявила, что собирается летать на Марс и вкалывать там до смерти.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Граймс постригла сына под викинга.

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