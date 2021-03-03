Вирусные видео с фальшивым Томом Крузом всполошили экспертов в области онлайн-безопасности

В соцсети TikTok появился аккаунт под названием Deep Tom Cruise. На первый взгляд кажется, будто его завел голливудский актер Том Круз. На видео кинозвезда показывает фокусы, играет в гольф, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым. На самом же деле это подделка. Некто сыграл роль Круза, очень точно повторив его мимику, движения и голос. А затем обработал видео с помощью технологии deepfake (методики синтеза изображения, основанной на искусственном интеллекте). Аналогичным образом ранее заставили сплясать на столе британскую королеву Елизавету II.

Многие пользователи пришли в восторг от реалистичности видео, которые уже в одной только сети TikTok набрали в общей сложности почти 12 миллионов просмотров. Однако эксперты в области онлайн-безопасности выражают серьезные тревогу.

Новые технологии позволяют манипулировать общественным сознанием. Становится все сложнее провести черту между реальностью и выдумкой, все труднее верить собственным глазам.

Legit Deep Fake? Or is the real Tom Cruise faking us out? Scary that it's this difficult to differentiate. #DeepTomCruise pic.twitter.com/YBb3ZjlVQ1 — Taurin Tan-atichat (@taurintan) February 26, 2021

Так, глава специализирующейся по интернет-безопасности компании SocialProof Рэйсел Тобак написала в соцсети Twitter, что мы достигли стадии «дипфейков, которые почти невозможно обнаружить».

«Дипфейки повлияют на общественное доверие, обеспечат прикрытие и правдоподобное оправдание преступников, пойманных на видео или аудио. Они будут использоваться (и уже используются) для манипулирования, унижения и причинения вреда людям», — написала она.

Другой эксперт, Генри Аджер, заявил изданию The Times: «Эта технология никуда не денется. Существует также огромное количество действительно негативных и вредоносных случаев ее использования».

I need to know if @TaylorLorenz is aware of the Tom Cruise tiktoks pic.twitter.com/An7AV430AF — Brian Kosciesza (@BrianKosh) February 25, 2021

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