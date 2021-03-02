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Мир

Предложивший Путину пообщаться Илон Маск озадачил Кремль

12:35 2 марта 2021
Маск

Один из самых богатых людей мира, американский бизнесмен Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Сlubhouse.

Миллиардер написал в Twitter по-русски, что поговорить с российским президентом было бы для него большой честью.

Но общения не произошло, передает Telegram-канал «Подъем». Напомним, в основе Clubhouse лежит голосовое общение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация обращалась к бизнесмену с просьбой уточнить детали его предложения.

«Это, видимо, было какое-то недоразумение. Потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску, или… Мы не получили никакого ответа. Поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана», — сказал Песков.

Недавно Маск опубликовал в Twitter реальное фото нового космического корабля Starship, который доставит людей на Марс.

Перевод интервью Маска журналисту Матиасу Депфнеру о планах колонизации Марса, революционном проекте Neuralink, которое было опубликовано в журнале Business Insider, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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