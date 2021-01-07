В четверг, 7 января, Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу компании Amazon Джеффа Безоса. Произошло это после того, как на фондовом рынке взлетели в очередной раз котировки акций компании Tesla.

Капитал Маска оценивается на данный момент в 185 миллиардов долларов. Безос «стоит» 184 миллиарда долларов, сообщает американский телеканал CNBC.

Поразительно, но всего год назад состояние Маска равнялось 27 миллиардам долларов. Он с трудом попадал в первые 50 человек из списка самых богатых в мире. Илон совершил невероятный рывок. Таких темпов роста капитала одного человека история еще не видела.

Что касается Tesla, то 7 января ее акции продавались по 790 долларов за штуку. Их цена за одну биржевую сессию выросла на 4%. Рыночная стоимость компании составляет теперь 737,6 миллиарда долларов.

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