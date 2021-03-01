Хирург появился на онлайн-заседании суда во время операции, шокировав судью

Пластический хирург Скотт Грин из американского города Сакраменто (штат Калифорния) был вызван в суд в качестве обвиняемого по делу о нарушении правил дорожного движения. Как сообщает издание Metro, судебное заседание из-за пандемии коронавируса проводилось онлайн — на платформе Zoom. Доктор Грин подключился прямо из операционной — в медицинском халате, шапочке и маске.

Шокированный судья уточнил — действительно ли ответчик в данный момент задействован в операции. Стоящий над пациентом Грин ответил утвердительно и попросил продолжать — ему, мол, ничего не мешает. Однако судья, беспокоясь о благополучии пациента, нашел ситуацию неприемлемой и принял решение перенести заседание на другой день.

В отношении хирурга теперь будет проведено внутреннее расследование на предмет нарушения профессиональной этики.

We are an unserious nation, Part Zillion https://t.co/7xwFb4RYbJ — Tom Nichols (@RadioFreeTom) February 28, 2021

Ранее «ФАКТЫ» писали — Не смог отключить фильтр: адвокат в образе грустного котенка появился на онлайн-заседании суда.





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