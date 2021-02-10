Не смог отключить фильтр: адвокат в образе грустного котенка появился на онлайн-заседании суда

С юристом Робом Понтоном из американского штата Техас произошла курьезная неприятность. Как пишет издание Metro, он появился на виртуальном заседании суда, посвященного делу о контрабанде, в образе грустного котенка. Роб не смог отключить фильтры в Zoom и ему пришлось присутствовать на заседании в таком нестандартном виде.

«Я готов работать… Я здесь, я не кот», — извиняющимся тоном сказал паникующий адвокат, так и не разобравшийся с настройками программы. «Я это вижу», — спокойно сказал судья, заверив, что ни в коем разе не перепутал коллегу с настоящим котом. И принялся давать инструкции, как исправить ситуацию.

Сообщается, что Понтон воспользовался компьютером своей ассистентки, за которым до него сидел ее сын. Судья Рой Фергюсон, который вел заседание, позже написал в Twitter: «Важный совет по пользованию Zoom. Если перед тем, как вы присоединились к виртуальному слушанию, вашим компьютером пользовался ребенок, убедитесь, что фильтры отключены. Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу окружного суда 394».

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

«Эти забавные моменты — побочный продукт приверженности юристов своему делу и обеспечению того, чтобы система правосудия продолжала функционировать в эти трудные времена. Все участники отнеслись к этому достойно, и отфильтрованный адвокат проявил невероятное изящество. Настоящий профессионализм!», — написал также судья.

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