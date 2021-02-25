Не простоял и недели: в Петербурге похитили бюст Моргенштерна

В Санкт-Петербурге украли недавно установленный бюст российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). Видео произошедшего опубликовала в Twitter пользователь Дарья Зарыковская.

Кража бюста Моргенштерна оказалась зафиксирована камерами видеонаблюдения. Видно, как мужчина зашел в магазин, где стоял памятник музыкант. Посетитель попросил у менеджера показать ему футболку, а когда девушка ушла за товаром на склад, схватил бюст и ушел с ним на улицу. и вышел на улицу. Когда сотрудница магазина вернулась в торговый зал, то злоумышленника там уже не застала.

Стоимость похищенного памятника — около 500 тысяч рублей.

Напомним. Моргенштерн собрался представить Россию на конкурсе «Евровидение», при этом он в нецензурной форме пообещал всех там «разнести».

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