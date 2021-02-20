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В России открыли «памятник» Моргенштерну

19:38 20 февраля 2021
Моргенштерн

В Санкт-Петербурге появился бронзовый памятник российскому рэперу Алишеру Валееву, более известному как Моргенштерн. Об этом пишет сайт радиостанции «Говорит Москва».

Заказчиком «произведения искусства» стал блогер Илья Плавник, который потратил на него немалые деньги — около полмиллиона рублей.

Монумент из бронзы. Он стоит в Санкт-Петербурге на Кирочной, 7а и открыт для посещения.

По словам Плавника, рэпер в курсе, что в Петербурге появился его бюст. Молодой человек признался, что лично разговаривал с Алишером Валеевым, но подробностей беседы раскрывать не стал.

Кроме того, Плавник сообщил, что скоро его усилиями в Питере на Крестовском острове будет создан первый в стране музей Моргенштерна.

Он собирается содержать музей на личные средства, но не откажется от сотрудничества по этому вопросу с властями Башкирии, откуда родом Моргенштерн.

Напомним, мэтр советской и российской эстрады Лев Лещенко назвал рэпера Моргенштерна скороспелым продуктом, который возник ниоткуда и быстро куда-то исчезнет.

Фото govoritmoskva.ru/

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