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Мир

Маленькое чудо: шестилапому щенку впервые удалось выжить после рождения

14:57 25 февраля 2021
Шестилапый щенок

В одной из ветеринарных клиник американского города Оклахома-Сити родился щенок, которого местные специалисты назвали ее «чудом в буквальном смысле». Как сообщили в соцсети Facebook сотрудники Neel Veterinary Hospital, у «девочки» по кличке Скиппер породы австралийский бордер-колли шесть лапок (все они функционируют) и два хвоста.

Полагают, что это первый шестилапый щенок, которому удалось выжить в материнской утробе и появиться на свет. Органы необычной малышки работают нормально. Ветеринары ожидают, что она сможет благополучно развиваться, хотя у нее имеется ряд врожденных дефектов.

Мама от Скиппер отказалась. Поэтому хозяевам приходится выкармливать щенка из бутылочки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Филиппинах родился щенок-циклоп.

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