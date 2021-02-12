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Мир

Инопланетная внешность: на Филиппинах родился щенок-циклоп

11:16 12 февраля 2021
Щенок-циклоп

На Филиппинах, в провинции Аклан родился щенок-циклоп, шокировавший своей инопланетной внешностью хозяйку — Ами де Мартин. По словам женщины, ее старая собака, переживающая менопаузу, родила всего двух щенков — одного нормального, а второго — мутанта. Как пишет издание Daily Star, у него имелся один глаз в центре головы, два языка, а нос отсутствовал.

У малыша, которого так и назвали Циклоп, были проблемы с дыханием. Де Мартин пыталась кормить его из пипетки, так как он не мог сосать материнское молоко. И показывала Циклопа ветеринарам, надеясь, что он сможет выжить. Однако на следующий день щенок умер.

Специалисты предполагают, что собака-мать могла съесть что-либо токсичное, что повредило развитию плода.

Ами намерена сохранить тело щенка на память.

Год назад, как писали «ФАКТЫ», одноглазый щенок-мутант родился в Таиланде.

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