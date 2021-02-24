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Тихановская захотела встретиться с Зеленским

11:21 24 февраля 2021
Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Гордон».

«Конечно хотела бы. Мы соседи, замечательные соседи. И для будущих отношений, и рассказать, что происходит. Донести то же, что я доносила всем, и вашему президенту», — так Тихановская ответила на вопрос Дмитрия Гордона о том, хотела бы она приехать в Украину и встретиться с руководством страны.

Она назвала Зеленского «новым видом политика», который не шел к этой должности долгое время. «По большому счету, у Зеленского все было. Но он, как патриот, хотел сделать больше. Как мне кажется, он не хотел быть успешным в не успешной стране. Понимал, что может сделать больше, рискнул многим. Возможно, не все получается. Возможно, и люди засомневались потом. Но несмотря ни на что он идет вперед. Казалось бы, простой человек пошел в политику. Как и я вот так вот оказалась в политике случайно. Хотя все же у нас разные ситуации. Но очень интересно было бы с ним пообщаться», — говорит Тихановская

Дмитрий Гордон, упомянув чувство юмора Зеленского, спросил у Тихановской: «Как вы думаете, когда вы встретитесь, вы будете много смеяться?» «Думаю, что да», — ответила та.

На видео — с 2:12:25

Ранее Светлана Тихановская сказала, что не согласилась бы на предложение освободить ее мужа, популярного белорусского блогера Сергея Тихановского, но чтобы при этом остальные политзаключенные оставались под арестом.

Фото со странички Светланы Тихановской в соцсетях.

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