«Таких Сергеев много»: Тихановская высказалась о своем муже и его возможном освобождении

Белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской важно освобождение всех белорусских политзаключенных. Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

Светлана Тихановская сказала, что не согласилась бы на предложение, что ее муж Сергей Тихановский будет освобожден из СИЗО, но при этом остальные политзаключенные останутся под арестом.

«Понимаете, на данный момент я не могу руководствоваться только мыслями о Сергее. Он очень важен для моих детей, он очень важен для меня, он — самый близкий человек. Но таких Сергеев много. Я не могу думать об одном человеке — я сразу думаю обо всех», — подчеркнула Тихановская.

Она считает, что такое условие освобождения ее мужа не устроило бы и его самого.

«Он бы и сам не согласился. И я бы на такое не согласилась… Меня так не воспитывали. И это не тот случай. Несмотря на огромную любовь к мужу, я не могу отделить Сергея от всех остальных. Они так же невиновны, как и Сергей. Сергей — равно все остальные политзаключенные. Либо все, либо никто», — сказала Тихановская.

Она отметил. что последний разговаривала с мужем по телефону в октябре 2020 года.

Сергей Тихановский — популярный белорусский блогер. Его арестовали после заявления о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси.

Напоминаем, Тихановская высказала отношение к лишению Беларуси права проведения чемпионата мира по хоккею.

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter