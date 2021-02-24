27.81 / 28.01 33.59 / 33.97
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Детеныш акулы «с человеческим лицом» удивил пользователей сети

8:37 24 февраля 2021
Акуленок-мутант

Индонезийский рыбак Абдулла Нурен случайно поймал в свои сети акулу, которая оказалась беременной. Когда Абдулла разрезал рыбу, внутри оказались трое акуленышей. Один из них выделялся, привлекая внимание своим «человеческим лицом».

Ученые предположили, что необычный вид детеныша связан с редким врожденным дефектом — так называемой частичной циклопией. Глаза маленькой акулы были расположены не по сторонам, а прямо над выступающим «носом».

Как пишет издание Daily Mail, хотя Нурену уже предлагали деньги желающие купить нерожденного детеныша-мутанта, рыбак намерен сохранить его у себя, полагая, что он может принести удачу.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Инопланетная внешность: на Филиппинах родился щенок-циклоп.

Фото Daily Mail

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Никита Пресняков

«Органы наружу»: внука Пугачевой «разрезали»

Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Элина Свитолина

Свитолина после расставания с парнем снялась в откровенной фотосессии

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер