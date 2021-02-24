Детеныш акулы «с человеческим лицом» удивил пользователей сети

Индонезийский рыбак Абдулла Нурен случайно поймал в свои сети акулу, которая оказалась беременной. Когда Абдулла разрезал рыбу, внутри оказались трое акуленышей. Один из них выделялся, привлекая внимание своим «человеческим лицом».

Ученые предположили, что необычный вид детеныша связан с редким врожденным дефектом — так называемой частичной циклопией. Глаза маленькой акулы были расположены не по сторонам, а прямо над выступающим «носом».

Как пишет издание Daily Mail, хотя Нурену уже предлагали деньги желающие купить нерожденного детеныша-мутанта, рыбак намерен сохранить его у себя, полагая, что он может принести удачу.

The real-life baby shark! Mutant fish is born with 'a human face' https://t.co/H6gVZ3ZkLs — Daily Mail Online (@MailOnline) February 23, 2021

Ранее «ФАКТЫ» писали — Инопланетная внешность: на Филиппинах родился щенок-циклоп.

Фото Daily Mail

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