В Грузии с применением слезоточивого газа арестован лидер оппозиционной партии

В Тбилиси задержан глава основанной Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

Как сообщает AFP, спецназ арестовал его в офисе партии, применив слезоточивый газ. Вместе с ним за сопротивление полиции задержаны еще более десяти человек.

17 февраля, Тбилисский городской суд заочно арестовал Мелию по делу о беспорядках 2019 года, которые завершились попыткой штурма парламента. Мелии был назначен денежный залог, который лидер оппозиционер отказался выплачивать. Грузинский парламент лишил его депутатской неприкосновенности, фактически санкционировав его арест.

После этого у офиса ЕНД собрались сторонники всех оппозиционных сил, чтобы воспрепятствовать его аресту. На следующий день премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку, заявив о своем несогласии с решением о заключении Мелии.

Фото Twitter

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