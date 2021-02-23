Из-за оползня в Италии обрушился утес с кладбищем — в море уплыли 200 гробов

В итальянском городе Камольи близ Генуи в результате оползня в море обрушился утес, на котором располагалось 150-летнее кладбище. Как сообщает издание Il Secolo XIX, около 200 гробов, упавших почти с 50-метровой высоты, оказались в Средиземном море.

Местные жители шокированы произошедшим и разгневаны тем, что местные власти ничего не предпринимали, чтобы укрепить утес и устранить вполне предсказуемую опасность. Одна из женщин призналась, что чувствует себя так, будто ее покойный муж снова умер.

Уплывшие гробы пытаются обнаружить с помощью дронов. Однако многие из них уже покоятся на дне. А часть лежит под завалами.

Момент обрушения был заснят на видео.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», наводнение во Франции размыло кладбища — трупы унесло потоками воды.





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