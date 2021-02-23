27.80 / 27.99 33.59 / 33.96
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из-за оползня в Италии обрушился утес с кладбищем — в море уплыли 200 гробов

12:03 23 февраля 2021
Оползень

В итальянском городе Камольи близ Генуи в результате оползня в море обрушился утес, на котором располагалось 150-летнее кладбище. Как сообщает издание Il Secolo XIX, около 200 гробов, упавших почти с 50-метровой высоты, оказались в Средиземном море.

Местные жители шокированы произошедшим и разгневаны тем, что местные власти ничего не предпринимали, чтобы укрепить утес и устранить вполне предсказуемую опасность. Одна из женщин призналась, что чувствует себя так, будто ее покойный муж снова умер.

Уплывшие гробы пытаются обнаружить с помощью дронов. Однако многие из них уже покоятся на дне. А часть лежит под завалами.

Момент обрушения был заснят на видео.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», наводнение во Франции размыло кладбища — трупы унесло потоками воды.


733

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Алина Гросу и Роман Полянский

Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер