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Мир

Наводнение во Франции размыло кладбища – трупы унесло потоками воды

11:42 7 октября 2020
Размытое кладбище

Сильнейшие за последние сто лет наводнения, который шторм «Алекс» принес на юго-восток Франции и северо-запад Италии, размыли кладбища во французских городках Сен-Мартен-Везюби и Танд, расположенных в Альпах. Как сообщает издание The Sun, трупы унесло потоками воды — с французской территории в Италию.

Из-за этого произошла путаница в подсчете жертв стихийного бедствия. Сообщалось, что в результате наводнений погибли 12 человек. Однако позже уточнили, что погибших на самом деле семь. Остальные трупы, как выяснилось, были вымыты с кладбищ, что выяснили по степени их разложения.

Все еще ведутся поиски более, чем двух десятков пропавших без вести.

Сотни домов разрушены. Многие дороги до сих пор блокированы. Продукты населению удаленных населенных пунктов доставляют вертолетами.

Фото Sky News

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