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Мир

Премьер Грузии подал в отставку

9:19 18 февраля 2021
Георгий Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, занявший этот пост в сентябре 2019 года, подал в отставку.

Как сообщает «Грузия Онлайн», об этом он заявил на специальном брифинге и обосновал свое решение

«Я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны. Убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов», — заявил Георгий Гахария.

Согласно украинской Википедии, Георгий Гахария начал работать в структурах власти с 2013 года — он был назначен бизнес-омбудсменом Грузии, а с декабря 2014 года совмещал должность секретаря экономического совета правительства Грузии. Георгий Квирикашвили, став премьер-министром, в ноябре 2016 года назначила Георгия Гахария своим преемником на посту министра экономики. В ноября 2017 году Гахария был назначен министром внутренних дел Грузии, вице-премьером. Он — член партии «Гузинская мечта».

Напомним, что недавно бывший грузинский президент, а ныне глава украинского исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили призвал грузинов не подчиняться властям и «сломать хребет системе». В связи с этим в МИД Украины предостерегли граждан, являющихся публичными лицами, от подобных призывов.

Фото Георгия Гахарии из Википедии.

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