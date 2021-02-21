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«Девчули зажигают»: Лиза Галкина и Алла Пугачева весело сплясали под Mambo Italiano

22:41 21 февраля 2021
Пугачева с дочерью

На одном из фанатских сайтов в Instagram появилось редкое видео из семейного архива Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

На нем Алла Борисовна и ее дочь устроили танцы на летней прогулке, танцуя под популярный хит Mambo Italiano.

Лиза нарядилась в белое пышное платье, образ дополнила маленькой сумочкой на длинном ремешке. Алла Борисовна выбрала укороченные «дырявые» джинсы и блузу с открытыми плечами.

«С мамулей» — так подписано семейное видео.

Поклонники звездного семейства с радостью отреагировали на позитивную публикацию.

«Девчули зажигают. Молодцы»; «Обожаю Аллу, детки талантливые»; «Красотки»; «Жизнерадостные», «Моменты жизни, остающиеся в памяти навсегда», «И охранники кругом, счастье стерегут», — написали фанаты.

Напомним, Лиза Галкина любит танцевать дома на кухне вместе с няней. А также она любит заниматься другими видами творчества, в том числе и рукоделием. За это некоторые поклонники даже пророчат ей должность главы государства.

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