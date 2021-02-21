«Будущий президент России»: «мастерица на все руки» Лиза Галкина удивила самодельными босоножками

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза постоянно удивляет и радует родителей своими успехами в школе, спорте, творчестве. Девочка постоянно что-то придумывает новое. Ей интересно все — природа, забота о животных, помощь по дому, кулинария.

Маленькая Лиза следит за модой. Она не только копирует звездную маму, но помогает ей быть красивой.

Недавно дочь Примадонны смастерила босоножки из бумаги. Сланцы выглядят очень прилично на ножке. Собственное произведение маленькая модница продемонстрировала маме.

«Сама сделала! Из бумаги, кстати!» — рассказала девочка Алле Борисовне, чем привела ее буквально в шоковое состояние. Певица назвала босоножки фасонистыми.

Не меньше порадовались творчеству Лизы и фанаты девочки.

«Молодец! Сама придумала, сама сделала без ниток и иголки! Сама и носит! Не пропадет девочка! Красавица! Умница!» — пишут пользователи сети. А некоторые даже считают, что такая талантливая девочка вполне может стать следующим главой государства.

Напомним, недавно Лиза участвовала в уборке кухни. Не очень интересное занятие прошло весело с танцами. 71-летняя Алла Пугачева, завершив музыкальную карьеру, полностью посвятила себя семье. Примадонна занимается с Лизой и Гарри музыкой, вокалом, играет с детьми. При этом она успевает выполнять домашние обязанности и радовать свое семейство вкусными ужинами.

Фото Instagram/liza_galkina_

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