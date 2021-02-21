Редкое совпадение: волей случая близнецы одновременно забеременели и родили с разницей в сутки

В США сестры-близнецы из города Форт-Уэрт (штат Техас) родили в одной больнице с разницей в несколько часов, сообщает сайт канала РенТВ со ссылкой на Essential baby.

Так, Кеинд Адедайо и Тайво Алуко забеременели примерно в одно и то же время в июне 2020 года, хотя изначально не планировали заводить детей одновременно. Роды у женщин также начались в одно время. Их доставили в одну и ту же больницу. Адедайо первой родила здоровую дочь, которую назвала Зоуи. Ребенок весил более трех килограммов.

Спустя 28 часов ее сестра Алуко родила сына Тони. Он весил ненамного меньше, чем его двоюродная сестра.

«Я хотела удивить Кеинд и попросить мою маленькую дочь принести ей положительный тест на беременность, когда она будет меньше всего этого ожидать. Как оказалось, она планировала устроить тот же сюрприз для меня, когда ее двухлетний сын принес мне ее положительный тест в тот же вечер», — сказала Алуко.

Даже сотрудники больницы были удивлены таким совпадением.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 32-летняя жительница городка Ватерлувил в графстве Гэмпшир стала первой в Великобритании женщиной, родившей сразу троих детей, которых выносила в двух матках.

Фото: Facebook/Lauren Przyby

443

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter