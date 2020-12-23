Британка родила сразу троих детей, которых выносила в двух матках

32-летняя жительница городка Ватерлувил в графстве Гэмпшир стала первой в Великобритании женщиной, родившей сразу троих детей, которых выносила в двух матках. До сих пор во всем мире было зарегистрировано лишь четыре подобных случая.



Как сообщает издание Daily Mail, Мелани Бассетт узнала о том, что у нее удвоенная матка во время своей первой беременности в 2016 году. Мелани родила дочь Фиби в феврале 2017 года, затем сына Блейка в феврале 2019-го. А спустя всего два месяца после вторых родов британка забеременела снова и поразила врачей, когда оказалось, что она одновременно вынашивает в одной матке близнецов-девочек, а в другой — их брата.

26 января 2020 года тройняшки с помощью кесарева сечения появились на свет. Их назвали Брук, Изабел и Бо. Теперь Бассетты встретят свое первое Рождество семьей из семи человек. Мелани и ее муж Бен признаются, что не думали заводить так много детей, но теперь уже не представляют свою жизнь иначе.





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