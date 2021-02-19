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Принц Филипп задерживается в больнице — принц Гарри заказал частный самолет на случай, если деду станет хуже

9:42 19 февраля 2021
Принц Филипп

99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский пробудет в больнице до следующей недели. Об этом сообщает издание The Mirror. Его Высочество был доставлен из Виндзорского замка в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII вечером во вторник, 16 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, почувствовавший себя плохо герцог, который был госпитализирован в качестве меры предосторожности, «останется в больнице на несколько дней — для наблюдения и отдыха». Однако пребывание принца Филиппа в лечебном заведении решено было продлить.

Родственники Филиппа в больнице не посещают. Наблюдатели считают это хорошим знаком. Между тем сам принц не хочет суеты вокруг его недомогания. К тому же визиты родных, за исключением самых серьезных случаев, запрещены из-за пандемии коронавируса.

Между тем 36-летний внук Филиппа принц Гарри, который сейчас живет со своей беременной женой Меган и их сыном Арчи в Лос-Анджелесе, ушел на самоизоляцию в своем калифорнийском особняке. И держит под рукой заказанный им частный самолет — на случай, если дедушке станет хуже и нужно будет срочно лететь в Великобританию.

«Гарри, конечно, беспокоится о благополучии своего деда, и его регулярно информируют о его состоянии», — сообщил источник. До болезни Филиппа принц Гарри планировал вернуться на родину не ранее лета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж королевы Елизаветы принц Филипп крайне разочарован Меган Маркл.

Фото PA/Twitter

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