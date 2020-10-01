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Муж королевы Елизаветы принц Филипп крайне разочарован Меган Маркл

10:10 1 октября 2020
Принц Филипп, принц Гарри, королева Елизавета, Меган Маркл, Дория Рэгленд и Арчи

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, крайне разочарован женой своего внука принца Гарри Меган Маркл. Как пишет издание The Sun со ссылкой на королевского биографа Ингрид Сьюард, 99-летний герцог Эдинбургский раздражен тем, что бывшая американская актриса Меган предпочла «иметь собственный голос» вместо того, чтобы поддерживать своего мужа и помогать ему развивать монархию.

Сам Филипп, после того, как его жена в 1952 году взошла на трон, отказался от своей военной карьеры, полностью посвятив себя служению короне. И не может понять, почему Маркл не смогла поступить так же. Это нарушает его понятие о чувстве долга. В свое время Филипп говорил матери принца Гарри принцессе Диане: «Это не конкурс популярности. Мы должны работать вместе».

Муж Елизаветы отказался в январе этого года принимать участие в переговорах по поводу будущего рвущихся к самостоятельности герцога и герцогини Сассекских. Он даже демонстративно покинул Сандрингемский дворец, где собирался тогда семейный совет, перед приездом Гарри. И вообще не хочет больше иметь дело с женой внука после того, как Меган и Гарри официально отказались исполнять свои официальные обязанности.

Принц Филипп лишь в 2017 году перестал исполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи — в связи с состоянием здоровья. С 1952 года принц Филипп провел 22 219 сольных королевских мероприятий.

Ранее инсайдеры уже сообщали, что Филиппа печалит то, что «некоторые молодые члены семьи» не разделяют его ценности. И он возмущен их поведением — главным образом потому, что действия Гарри и Меган расстроили королеву. Он обвинил внука и его супругу в неуважении к Елизавете II. И он вообще не понимает, чего им в жизни не хватало, и почему они уверяли, что им так тяжело приходится - у них был прекрасный дом, здоровый сын и уникальная возможность менять мир к лучшему, занимаясь благотворительностью.

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