Муж королевы Елизаветы принц Филипп крайне разочарован Меган Маркл

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, крайне разочарован женой своего внука принца Гарри Меган Маркл. Как пишет издание The Sun со ссылкой на королевского биографа Ингрид Сьюард, 99-летний герцог Эдинбургский раздражен тем, что бывшая американская актриса Меган предпочла «иметь собственный голос» вместо того, чтобы поддерживать своего мужа и помогать ему развивать монархию.

Сам Филипп, после того, как его жена в 1952 году взошла на трон, отказался от своей военной карьеры, полностью посвятив себя служению короне. И не может понять, почему Маркл не смогла поступить так же. Это нарушает его понятие о чувстве долга. В свое время Филипп говорил матери принца Гарри принцессе Диане: «Это не конкурс популярности. Мы должны работать вместе».

Муж Елизаветы отказался в январе этого года принимать участие в переговорах по поводу будущего рвущихся к самостоятельности герцога и герцогини Сассекских. Он даже демонстративно покинул Сандрингемский дворец, где собирался тогда семейный совет, перед приездом Гарри. И вообще не хочет больше иметь дело с женой внука после того, как Меган и Гарри официально отказались исполнять свои официальные обязанности.

Принц Филипп лишь в 2017 году перестал исполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи — в связи с состоянием здоровья. С 1952 года принц Филипп провел 22 219 сольных королевских мероприятий.

Ранее инсайдеры уже сообщали, что Филиппа печалит то, что «некоторые молодые члены семьи» не разделяют его ценности. И он возмущен их поведением — главным образом потому, что действия Гарри и Меган расстроили королеву. Он обвинил внука и его супругу в неуважении к Елизавете II. И он вообще не понимает, чего им в жизни не хватало, и почему они уверяли, что им так тяжело приходится - у них был прекрасный дом, здоровый сын и уникальная возможность менять мир к лучшему, занимаясь благотворительностью.



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