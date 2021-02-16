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Мир

Вызывает беспокойство: Британия нашла новый штамм коронавируса

10:25 16 февраля 2021
Коронавирус

В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса с «вызывающим беспокойство набором мутаций».

Как сообщает «The Guardian», речь идет о «мутанте» B1525, его обнаружили исследователи из Эдинбургского университета, изучавшие геном в 10 странах, включая Данию, США и Австралию.

Новый штамм обнаружили у 32 пациентов в Великобритании. Отмечается, что первые случаи были зафиксированы в декабре 2020 года в Великобритании и Нигерии.

Исследователи утверждают, что мутация похожа на вариант «Кента» (B117). Обеспокоенность вызвали мутации, в частности, играющие важную роль в проникновении вируса в клетку (E484K).

Отмечается, что мутация E484K присутствует в вариантах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, дает возможность вирусу лучше уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом. Присутствие мутации, как полагают ученые, придает определенную степень устойчивости вируса к некоторым вакцинам.

«Мы еще не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но в случае успеха можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет ослаблен», — считает микробиолог из Университета Рединга Саймон Кларк.

Ранее сообщалось, что в Великобритании усиливают безопасностные меры и вводят новые правила для путешественников. Так, если туристы попытаются утаить, что в течение 10 дней перед визитом на территорию Великобритании посещали страны «красной зоны», то нарушителям может грозить до 10 лет заключения.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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