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Мир

Туристам грозит до 10 лет заключения: Великобритания вводит новые правила из-за коронавируса

23:30 9 февраля 2021
Лондон

В Великобритании вводят новые правила для путешественников. Если туристы попытаются утаить, что в течение 10 дней перед визитом на Туманный Альбион посещали страны «красной зоны», то нарушителям может грозить до 10 лет заключения. Об этом сообщает ManchesterEveningNews.

Новые правила вступают в силу с 15 февраля. Для всех прибывших из «красной зоны» Великобритания будет требовать строгой самоизоляции в специальных карантинных отелях. 10-дневное пребывание в гостинице необходимо бронировать заранее, и обойдется оно путешественнику в 1750 фунтов стерлингов (67 тыс. грн).

Изолированным лицам придется все 10 дней не покидать номер, чтобы не заразить других постояльцев отеля. За соблюдением правил будет следить охрана.

Британский перечень стран «красной зоны» сейчас насчитывает 33 государства (в основном Африка и Южная Америка) и постоянно пополняется. Последним в список добавлены ОАЭ.

Напомним, Великобритания уже вакцинировала против ковида 9,8 млн человек, но пока власти не планируют снимать жесткие ограничения на въезд.

Фото pixabay.com

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