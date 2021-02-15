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Землетрясение силой 7,3 балла застало японца принимающим ванну — он успел заснять это на камеру

14:34 15 февраля 2021
Поваленный землетрясением шкаф

13 февраля на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение силой 7,3 балла. Как сообщает Huffpost, один из жителей города Осака в это время принимал ванну и, несмотря на панику, успел записать происходящее на видео. Видно, как из раскачивающейся ванны расплескивается вода, а перепуганный японец кричит: «Это безумие! Землетрясение в ванне — безумие! По-настоящему трясет!».

В сети появились также другие впечатляющие видео, заснятые японцами в момент стихийного бедствия. По счастью, обошлось без погибших. Но травмы получили по меньшей мере три человека.

Фото Twitter

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