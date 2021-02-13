Почти миллион домов без света, 50 пострадавших: в Японии у Фукусимы произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Известно о как минимум 50 пострадавших. Об этом сообщает Japan Times.

Почти миллион домов остались без света — несколько электростанций прекратили работу. Восстановить электроснабжение планируют через несколько часов.

За первым мощным толчком последовали небольшие землетрясения магнитудой от 3 до 5 баллов.

Сейсмологи предупреждают жителей о возможности афтершоков — риск остается высоким по меньшей мере до конца следующей недели.

Big earthquake in my area Fukushima prefecture Japan 7.1 pic.twitter.com/xdzUL61VD9 (@joshideepi16) February 13, 2021

Землетрясение ощущали жители префектуры Фукусима, Мияги и столичного региона. В Токио чувствовались толчки силой 4.0 балла.

Жители поделились в соцсетях видео, как качается мебель и падают с полок предметы в жилых помещениях и в офисных центрах.

Из-за оползня прекращено движение транспорта по скоростной автомагистрали Joban в префектуре Фукусима. В момент схождения оползня машин на дороге не было, потому никто не пострадал.

Сейсмологи обращают внимание, что стихия дала о себе знать через десять лет после разрушительного землетрясения в восточной Японии 11 марта 2011 года. В тот раз магнитуда землетрясения оценивалась в 9,0 балла по шкале Рихтера.

Фото LastQuake/Twitter, dannychoo/Instagram

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