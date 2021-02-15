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Мир

Кот-герой погиб, защищая хозяйских детей от одной из самых опасных змей в мире

11:13 15 февраля 2021
Кот Артур

Домашний кот по кличке Артур, проживавший в семье австралийцев в штате Квинсленд, погиб, геройски защищая двух маленьких детей своих хозяев от одной из самых опасных змей в мире.

Как сообщает издание Daily Mail, к малышам, игравшим в саду возле дома, подобралась ложная кобра Гюнтера. Артур бросился на нее и загрыз. Но рептилия успела его укусить. Поначалу кот вел себя, как ни в чем не бывало. Но на следующее утро ему стало плохо — яд вступил в действие. Он упал и уже не мог подняться. Хозяева доставили его в ветеринарную клинику, но было поздно: храброе животное скончалось, оставив семью безутешной.

Ложные кобры Гюнтера, которых также называют коричневыми змеями, очень агрессивны и часто нападают без всякого предупреждения. Они считаются одними из наиболее ядовитых змей континента: укус даже самой молодой особи может быть смертелен для человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали — И няня не нужна: бдительная кошка не подпускала малыша к перилам балкона.

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