Собака, которую американец взял из приюта, спасла ему жизнь

Собака, которую американец по имени Брайан несколько месяцев назад взял к себе домой из приюта, где ее могли усыпить, спасла ему жизнь.

Как рассказали в соцсети Facebook сотрудники приюта Ramapo-Bergen Animal Refuge города Окленд в штате Нью-Джерси, их бывшая подопечная, шестилетняя немецкая овчарка по кличке Сэйди, увидела, что хозяин внезапно упал. Как выяснилось позже, у мужчины случился инсульт.

Дома больше никого не было. Мужчина лежал на полу, не будучи в состоянии добраться до мобильного телефона и набрать телефон «скорой помощи». Сэйди принялась облизывать лицо Брайана, благодаря чему он оставался в сознании. Она не отходила от него ни на шаг, постепенно подтаскивая мужчину к телефону, находившемуся на другом конце комнаты.

«Только благодаря Сэйди Брайн сумел вызвать помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время Брайан благополучно приходит в себя в реабилитационном центре. А Сэйди временно живет у его родственников и каждый вечер видит своего друга в видеочате, дожидаясь его возвращения.

«Брайан дал Сэйди второй шанс на жизнь, забрав ее к себе… На этот раз Сэйди дала второй шанс на жизнь Брайану», — написали работники приюта.

Собаку ранее сдал в приют предыдущий владелец. Он переезжал в другой дом, и Сэйди оказалась ему не нужна. Собака переживала разлуку с семьей, к которой привязалась. И до встречи с Брайаном была нервной и недоверчивой. Так что ей трудно было подыскивать новых хозяев.

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