Серфингист жутко перепугал акулу, случайно наступив на нее

В сети появилось снятое с дрона впечатляющее видео, которой опубликовал пользователель под ником sunrise_searcher. На кадрах, которые разместило у себя издание Daily Mail, серфингист плывет у побережья австралийского города Сидней, лежа на доске. И не замечает, что идет на сближение с песчаной тигровой акулой, рыскающей поблизости. Парень внезапно решает соскользнуть с доски и случайно наступает ногой прямо на акулу. В ужасе он забирается назад и пытается уплыть. Но на самом деле его жизни и здоровью уже ничего не угрожает: ошарашенная морская хищница была напугана не меньше. И поскорее пускается наутек.

Песчаные тигровые акулу относятся к исчезающему виду. Они могут быть опасны для человека, если их спровоцировать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что акула вырвала рыбу у рыбака, едва не откусив ему руку — видео.

Фото Pixabay



102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter