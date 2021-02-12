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Мир

Серфингист жутко перепугал акулу, случайно наступив на нее

14:33 12 февраля 2021
Акула

В сети появилось снятое с дрона впечатляющее видео, которой опубликовал пользователель под ником sunrise_searcher. На кадрах, которые разместило у себя издание Daily Mail, серфингист плывет у побережья австралийского города Сидней, лежа на доске. И не замечает, что идет на сближение с песчаной тигровой акулой, рыскающей поблизости. Парень внезапно решает соскользнуть с доски и случайно наступает ногой прямо на акулу. В ужасе он забирается назад и пытается уплыть. Но на самом деле его жизни и здоровью уже ничего не угрожает: ошарашенная морская хищница была напугана не меньше. И поскорее пускается наутек.

Песчаные тигровые акулу относятся к исчезающему виду. Они могут быть опасны для человека, если их спровоцировать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что акула вырвала рыбу у рыбака, едва не откусив ему руку — видео.

Фото Pixabay

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