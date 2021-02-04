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Акула вырвала рыбу у рыбака, едва не откусив ему руку – видео

11:53 4 февраля 2021
Джемон Уилсон

18-летний новозеландский рыбак Джемон Уилсон во время подводной охоты сумел поймать крупную рыбу. Но не успел обрадоваться своему улову. Неожиданно вода вокруг него забурлила, и перед ним появилась бронзовая акула длиной почти в три метра. Как сообщает издание Daily Mail, хищница выхватила у Джемона его добычу, едва не откусив руку. И протащила парня за собой метров двадцать, пока не оборвался линь, соединявший подводное ружье с гарпуном, на который была насажена рыба.

Эти драматические события сняла камера, которая была у Уилсона.

Джемон сознает, как ему повезло, что дело обошлось без травм. Наблюдавший за происходящим приятель, с которым Уилсон вышел на рыбалку, признался, что ожидал худшего исхода и уже лихорадочно думал, из чего можно срочно сделать кровоостанавливающий жгут.

Обычно бронзовые акулы не особенно агрессивны. Но эта была голодной и целеустремленной.

Уилсон считает, что к акулам следует относиться к ним с уважением, так как море — это их дом, а люди у них в гостях. «Пока вы не представляете угрозы для них, они, вероятно, не будут представлять угрозы для вас», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Вылитый Дональд Трамп: фотопортрет акулы произвел сенсацию в сети.

Фото Instagram

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