Ларри Кинг завещал разделить свое состояние между пятерыми его детьми — двое из которых умерли в 2020 году

Стали известны подробности написанного от руки завещания легендарного американского телеведущего и журналиста Ларри Кинга, который был госпитализирован с коронавирусом и скончался 23 января в возрасте 87 лет от сепсиса.

Как сообщает издание TMZ, Кинг, который был женат восемь раз на семи женщинах, распорядился поделить все свое состояние поровну между пятерыми его детьми — Ларри-младшим, Энди (которого он официально усыновил, женившись на его матери, модели Playboy Элин Экинс, с которой ведущий официально вступал в брак дважды), Чайей, Чэнсом и Кэнноном.

Завещание было составлено в 2019 году и переделать его Ларри не успел. Между тем в 2020 году один за другим, с разницей в несколько недель, умерли его 65-летний сын Энди (в результате сердечного приступа) и 52-летняя дочь Чайя (от рака легких).

По одним данным состояние телезезды оценивается в два миллиона долларов. По другим он «стоит» около 50 миллионов, если учитывать деньги, которые Кинг вложил в трасты.

У Ларри имеется также девять внуков и четыре правнука. Своей последней жене Шон Саутвик Кинг не оставил ничего. Они начали бракоразводный процесс в 2019 году, прожив в браке 22 года. Но еще не успели развестись окончательно. Завещание было написано спустя два месяца после того, как были поданы документы на развод.

Шон рассказывала, что перед смертью Ларри успел пообщаться с ней из больницы в видеочате и сказал: «Я люблю тебя. Позаботься о мальчиках», имея в виду их совместных сыновей — 21-летнего Чэнса и 20-летнего Кэннона.





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