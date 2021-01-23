Умер Ларри Кинг

Легендарный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Печальная новость появилась 23 января на его страничке в Twitter. В начале января Ларри Кинга госпитализировали в больницу с коронавирусом. Его состояние оценивалось как тяжелое.

С 1985 по 2010 год Ларри вел на телеканале CNN ежедневную программу Larry King Live, которая пользовалась огромной популярностью в разных странах мира.

За свою карьеру Кинг провел более 50 тысяч интервью в прямом эфире с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом телевизионной премии «Эмми» и множества других престижных наград.

Larry King Live занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим.

Кинг был женат восемь раз. У него четверо детей от трех жен. С 1997 года женат восьмым браком на Шоун Саутвик. В 2020 году Ларри Кинг похоронил двоих своих детей (65-летнего Энди и 52-летнюю Чайю). Они умерли с разницей в несколько недель.

На протяжении нескольких лет «ФАКТЫ» регулярно публиковали переводы самых интересных интервью, взятых Кингом.

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