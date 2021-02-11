27.78 / 28.02 33.48 / 33.92
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Опять ко мне эта зараза пришла»: Лукашенко сильно закашлялся во время выступления

14:54 11 февраля 2021
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно заразился коронавирусом, однако пришел на Экономический форум в Минске. Об этом он заявил, объясняя свой приступ кашля во время выступления. Видео показал ресурс TYT.BY.

«Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день», — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться, а после небольшой паузы продолжил выступление.

Впервые Лукашенко подвергся коронавирусному инфицированию летом 2020 года, однако тогда переболел бессимптомно. После этого Беларусь договорилась с Путиным о предоставлении беларусам российской вакцины от коронавируса.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Александр Лукашенко

Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти

Владимир Дантес

«Я за нее порву любого»: женатый Дантес поклялся перед другой обнаженной женщиной

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер