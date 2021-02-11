«Опять ко мне эта зараза пришла»: Лукашенко сильно закашлялся во время выступления

Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно заразился коронавирусом, однако пришел на Экономический форум в Минске. Об этом он заявил, объясняя свой приступ кашля во время выступления. Видео показал ресурс TYT.BY.

«Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день», — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться, а после небольшой паузы продолжил выступление.

Впервые Лукашенко подвергся коронавирусному инфицированию летом 2020 года, однако тогда переболел бессимптомно. После этого Беларусь договорилась с Путиным о предоставлении беларусам российской вакцины от коронавируса.



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