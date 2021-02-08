27.63 / 27.86 33.08 / 33.48
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Гигантский крокодил проглотил двух акул – и попал на видео

16:16 8 февраля 2021
Крокодил

Женщина по имени Ивонн Палмер, рыбачившая в австралийском штате Квинсленд, засняла на видео четырехметрового крокодила, проглотившего ее улов.

Гигантская рептилия выбралась из моря на пляж, не обращая внимания на людей, и по очереди съела двух маленьких акул, которых поймала женщина и которых собиралась снова отпустить в воду. Отстоять свою добычу у Ивонн, опубликовавшей видеородик в соцсети Facebook, не хватило духу. «Это был самый большой крокодил, которого я видела в своей жизни», — сказала Палмер, признавшись, что была жутко напугана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что акула вырвала рыбу у рыбака, едва не откусив ему руку.


710

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

Тина Кароль

«Я буду плакать»: Тина Кароль ответила оскандалившейся Оле Поляковой

Алла Пугачева и Максим Галкин

Жизнь до Аллы: стало известно, за кем ухаживал Максим Галкин в молодости

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер