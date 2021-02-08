Гигантский крокодил проглотил двух акул – и попал на видео

Женщина по имени Ивонн Палмер, рыбачившая в австралийском штате Квинсленд, засняла на видео четырехметрового крокодила, проглотившего ее улов.

Гигантская рептилия выбралась из моря на пляж, не обращая внимания на людей, и по очереди съела двух маленьких акул, которых поймала женщина и которых собиралась снова отпустить в воду. Отстоять свою добычу у Ивонн, опубликовавшей видеородик в соцсети Facebook, не хватило духу. «Это был самый большой крокодил, которого я видела в своей жизни», — сказала Палмер, признавшись, что была жутко напугана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что акула вырвала рыбу у рыбака, едва не откусив ему руку.





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