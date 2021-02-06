27.72 / 27.92 33.10 / 33.49
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В сети опубликовали фото Кабаевой с детьми

13:23 6 февраля 2021
Кабаева

Известная российская гимнастка Яна Батыршина опубликовала в Instagram редкие снимки со своей подругой Алиной Кабаевой, которую многие СМИ называют любовницей президента РФ Владимира Путина.

Спортсменки вместе тренировались в олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер и с детства дружили. В своем блоге Яна посвятила подруге нежный пост, назвав ее спортсменкой, которая вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень.

А также показала неизвестные фотографии из своего архива.

На снимках совсем маленькие Яна и Алина позируют вместе, обняв друг друга за шею.

Еще на одном снимке они уже подростки.

На другой фотографии Кабаева и Батыршина сфотографировались вместе уже в наши дни на одном из спортивных мероприятий. Алина снялась вместе с Яной, ее мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочками Мариам и Айлой.

Но так как сама Алина уже несколько лет не появляется на публике, предпочитая вести максимально закрытый образ жизни, особый интерес вызвали кадры, на которых Кабаева появилась в окружении подруги и детей. К сожалению, это дети не самой Кабаевой, а ее коллеги Яны — Мариам и Айлы.

Как пишет «КП», Кабаева очень любит детей. В свое время Алина посвятила свою кандидатскую диссертацию теме подготовки дошкольников к художественной гимнастике. Алина выступала перед присутствующими в течение двух часов.

Напомним, недавно Кабаева вышла в свет. Ее сфотографировали вместе с прославленным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер. Бывшая гимнастка выглядела отлично. В сети писали, что она «нашла источник вечной молодости».

Фото Instagram/yana__batyrshina, starhit.ru/

643

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Маленькая принцесса-златовласка: Лиза Галкина озаботилась спасением животных на Земле

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Королева с мамой

Наташа Королева втянула мать в неприличную песню

Анна Кошмал

"Невозможно отвести взгляд": звезда "Сватов" очаровала поклонников, забыв надеть белье под просвечивающее платье

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер