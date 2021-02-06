В сети опубликовали фото Кабаевой с детьми

Известная российская гимнастка Яна Батыршина опубликовала в Instagram редкие снимки со своей подругой Алиной Кабаевой, которую многие СМИ называют любовницей президента РФ Владимира Путина.

Спортсменки вместе тренировались в олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер и с детства дружили. В своем блоге Яна посвятила подруге нежный пост, назвав ее спортсменкой, которая вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень.

А также показала неизвестные фотографии из своего архива.

На снимках совсем маленькие Яна и Алина позируют вместе, обняв друг друга за шею.

Еще на одном снимке они уже подростки.

На другой фотографии Кабаева и Батыршина сфотографировались вместе уже в наши дни на одном из спортивных мероприятий. Алина снялась вместе с Яной, ее мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочками Мариам и Айлой.

Но так как сама Алина уже несколько лет не появляется на публике, предпочитая вести максимально закрытый образ жизни, особый интерес вызвали кадры, на которых Кабаева появилась в окружении подруги и детей. К сожалению, это дети не самой Кабаевой, а ее коллеги Яны — Мариам и Айлы.

Как пишет «КП», Кабаева очень любит детей. В свое время Алина посвятила свою кандидатскую диссертацию теме подготовки дошкольников к художественной гимнастике. Алина выступала перед присутствующими в течение двух часов.

Напомним, недавно Кабаева вышла в свет. Ее сфотографировали вместе с прославленным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер. Бывшая гимнастка выглядела отлично. В сети писали, что она «нашла источник вечной молодости».

Фото Instagram/yana__batyrshina, starhit.ru/

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